ضبط تشكيل عصابي لسرقة المنازل في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بالقليوبية، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن. أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية قيام (3 عناصر إجراميين– لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب (4 جرائم سرقة مساكن ) وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بتلك الوقائع بمسكن أحدهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات . تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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