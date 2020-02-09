مباحث النزهة تضبط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على أفراد تشكيل عصابي، لسرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة النزهة.

أثناء مرور المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، بشارع عبد الحميد بدوي شيراتون دائرة القسم اشتبه في سيارة أجرة ميكروباص بدون لوحات خلفية يستقلها شخصان أمكن استيقافها وضبط مستقليها، وتبين أنهما كلا من: "كمال.ع" سائق، "عمرو.ا" سائق حال استقلالهما السيارة رقم (ق ن ل 1957) أجرة ميكروباص، قيادة المتهم الثاني ويعمل عليها كسائق، وبحوزتهما المضبوطات التالية سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مم، و4 سلاح أبيض مطواة، سكين.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بما أسفر عنه الضبط اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهما عقب استقلالهم السيارة المضبوطة صحبة المتهمان بدعوى توصيلهم بالاشتراك مع كلا من "محمود"، عاطل، "أحمد" عاطل.

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وباستهدافهما تمكن النقيب حامد عادل حامد معاون مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان الأول والثاني أيداها.

بتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب عدد 4 حادث سرقة بذات الأسلوب علي النحو التالي سرقة مبلغ مالي 600 جنيه، هاتف محمول، حافظة نقود بداخلها بعض المتعلقات الشخصية من محمد محاسب، سرقة 2 هاتف محمول، سماعة هاتف من كريم محاسب، سرقة مبلغ مالي 1000 جنيه، هاتف محمول من أحمد موظف، سرقة هاتف محمول من طارق محاسب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولي عليها بمسكنهم، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموهم بسرقتهم بالإكراه.

تحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.