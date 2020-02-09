تأجيل دعوى فتح الترشح لانتخابات المهندسين لـ 23 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من طارق مصطفي المحامي وآخرين والتي طالبوا فيها بفتح باب الترشح لنقابة المهندسين على مقاعد النقابة وعددها 93 بدلا من 43 والمعلن عنها في 1 يناير 2020 في الجريدة الرسمية وصفحة النقابة على مواقع التواصل، لجلسة 23 فبراير المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 17444 لسنة 74ق، نقيب المهندسين بصفته.

وكانت النقابة العامة للمهندسين، أعلنت برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفي، لمجالس الشعب والنقابات الفرعية للمهندسين بالمحافظات، يوم الأربعاء 8 يناير 2020، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم غلق باب الترشح يوم الخميس 23 يناير 2020، وذلك بمقر النقابة العامة، وجميع مقرات النقابات الفرعية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساءا، مشيرة إلى أن النقابات تعمل أيام الأسبوع، عدا أيام الجمعة، والعطلات الرسمية فقط.