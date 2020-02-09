بينها إسعاف.. اصطدام 5 سيارات أعلى دائري القومية بسبب بقعة زيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: شهد الطريق الدائري حادث تصادم 5 سيارات، اليوم الأحد؛ بسبب بقعة زيت. تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من الخدمات المُعينة أعلى الطريق بوقوع حادث دون خسائر في الأرواح. المعاينة الأولية كشفت عن اصطدام 5 مركبات بينها حافلة ركاب وسيارة إسعاف أعلى "دائري القومية" بمنطقة إمبابة اتجاه مدينة 6 أكتوبر؛ بسبب بقعة زيت. أسفر الحادث عن تهشم زجاج حافلة ركاب وميكروباص، وتم الدفع بأوناش الإغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السير إلى طبيعتها.

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