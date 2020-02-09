إحالة دعوى إلغاء شطب رسالة دكتوراه لمدرس مساعد بزراعة بني سويف للمفوضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الطاهر حفني، اليوم الأحد، تأجيل نظر الطعن رقم 9511 لسنة 74 ق المقام من الباحثة إيمان عباس حامد ضد رئيس جامعة القاهرة، والتي تطالب فيها بإلغاء قرار مجلس جامعة القاهرة بشطب رسالة الدكتوراه التي أنجزتها، للمفوضين، مع تحديد جلسة 28 يونيو المقبل لنظر الطعن.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9511 لسنة 74 ق قضاء إداري، رئيس جامعة القاهرة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعميد كلية الزراعة، ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أنّ الطاعنة تعمل بوظيفة مدرس مساعد بكلية الزراعة جامعة بني سويف، وسجّلت بكلية الزراعة جامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراه منذ 17 /1 /2012 وأعدت رسالة الدكتوراه بعنوان "دراسات بيوكيميائية على بعض المكملات الغذائية".
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