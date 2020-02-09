ضبط 10 آلاف قرص مخدر داخل وكر عامل بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: داهمت قوة أمنية من مباحث أوسيم شمال محافظة الجيزة منزل عامل اتخذه وكرا للاتجار في الأقراص المخدرة. أكدت تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، اتجار عامل في العقاقير المخدرة متخذاً دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد وليد كمال، والنقيب إبراهيم فاروق، معاوني مباحث أوسيم، من ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته 10 آلاف و410 أقراص مخدرة ومبلغ مالي. أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، اعترف المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

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