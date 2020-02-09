جريمة حدائق الأهرام.. الأم مخنوقة والأب ورضيعته ألقيا من البلكونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة عن ملابسات جديدة في جريمة مقتل زوجين ورضيعتها بمنطقة حدائق الأهرام، اليوم الأحد.

جهود البحث والتحري التي قادها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن الزوجة وتدعى "إيمان. م م" 34 سنة، دبلوم تجارة، تعرضت للخنق داخل الشقة.

وأشارت تحريات العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، إلى أن مرتكبي الحادث ألقوا الزوج "أشرف. ص. م" 45 سنة، صاحب شركة مقاولات، ورضيعته "نجوى" 7 أشهر، من شرفة تطل على المنور.

وعثرت قوات الشرطة على جثتي الأب ورضيعته في المنور مهشمتين الرأس وبهما كسور وكدمات متفرقة بالجسم.

الناجي الوحيد الطفل "أدهم" 9 سنوات، اكتشف الجريمة عقب استيقاظه من النوم، فاستنجد بالجيران الذين عثروا على والده ورضيعته جثتين بالمنور.

وعن حالة الطفل، قال المصدر إن حالته سيئة للغاية في محاولة لاستيعاب الجريمة واكتفى بالقول "صحيت من النوم لقيت ماما مقتولة"، إذ تبين تعرضها للخنق.

أوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الرضيعة هي شقيقة الطفل الناجي الوحيد من الأم.

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قوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، واستمعت لأقوال شهود العيان من الجيران، وتحفظت على كاميرات المراقبة.

فريق من الأدلة الجنائية والنيابة العامة وصل موقع الحادث لمناظرة جثامين الضحايا، في الوقت الذي يعكف ضباط مباحث الهرم على معرفة كواليس الجريمة ودوافعها.

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