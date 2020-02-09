ضبط تاجر خردة بحوزته أسلحة نارية غير مرخصة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص بالجيزة، وبحوزته اسلحة نارية وذخائر غير مرخصة. كانت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، أفادت بقيام (تاجر خردة – مقيم بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بمسكنه. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش عيار 12مم، فرد روسي محلى الصنع، عدد 49 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة). وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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