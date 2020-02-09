مصر | مذبحة الهرم.. ننشر اعترافات الناجي الوحيد من مقتل أسرته بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة الهرم.. ننشر اعترافات الناجي الوحيد من مقتل أسرته بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل زوجين ونجلتهما بمنطقة حدائق الأهرام، فيما تم استدعاء عدد من الجيران لسماع أقوالهم.

واستمعت لأقوال الطفل الناجي من الواقعة، إذ أفاد أنه كان نائمًا بغرفته الكائنة بعيدًا عن غرفة والدته، وعندما استيقظ وجد والدته مقتوله، ولم يعثر على والده وأخته، فبدأ بالصراخ، حتى سمعه أحد قاطني العقار، وذهب مسرعًا له هو وعدد من الجيران، ووجدوا الأم مقتولة، وبالبحث عن الأب وجدوه هو والرضيعة بالمنور.

وتبين من مناظرة النيابة للجثامين أن الأب والأم في عقدهما الثالث من العمر، والطفلة رضيعة تبلغ من العمر ٧ شهور، وتبين أن الأب مصاب بكسور مختلفه بجسده، بالإضافة إلى نزيف داخلي، والطفلة مصابة بتهشم بالجمجمة، وجثة الأم مصابة بآثار خنق وطعنة.



فيما أمرت، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح ٣ جثث عثر عليهم مقتولين، بمنطقة حدائق الأهرام، وكتابة تقرير واف، فيما انتدبت الأدلة الجنائية لرفع البصمات، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.