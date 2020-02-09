مصر | عاجل.. ننشر أسماء ضحايا المذبحة الأسرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ننشر أسماء ضحايا المذبحة الأسرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365" على أسماء قتلى المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام، اليوم الأحد، وهم: "أشرف صالح محسن، 45 سنة، صاحب شركة مقاولات، إيمان محمد محمود، 34 سنة، دبلوم تجارة، نجوي أشرف 7 شهور".

كانت معاينة رجال مباحث الجيزة لجثث مذبحة حدائق الأهرام، قد كشفت أن الزوجة عثر عليها مخنوقة، فيما عثر على جثة الزوج ورضيعته ملقاه من بلكونة تطل على المنور، وتبين أن الجثتين مهمشتين الرأس ووجود كسور وكدمات متفرقة بالجسم.



وقال الطفل الناجي من مذبحة حدائق الاهرام، "أدهم"، البالغ من العمر 9 سنوات، خلال التحقيقات معه: "كنت نايم.. وصحيت لقيت ماما مقتولة".



فيما كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، عن مفاجآت جديدة حول واقعة مذبحة حدائق الأهرام، وتبين أن الطفل الناجي من الجريمة، والطفلة المعثور على جثتها، أخوات من الأم، والزوج المعثور على جثته والدها فيما كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، عن مفاجآت جديدة حول واقعة مذبحة حدائق الأهرام، وتبين أن الطفل الناجي من الجريمة، والطفلة المعثور على جثتها، أخوات من الأم، والزوج المعثور على جثته والدها وأضاف المصدر ذاته أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الزوجة داخل الشقة، والزوج وطفلة رضيعة عمرها 7 شهور ملقاة بالمنور.