مصر | مذبحة الهرم.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل أسرة كاملة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة الهرم.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل أسرة كاملة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتبين من مناظرة النيابة للجثامين أن الأب والأم في عقدهما الثالث من العمر، والطفلة رضيعة تبلغ من العمر ٧ أشهر، وأن الأب مصاب بكسور مختلفة بجسده، بالإضافة إلى نزيف داخلي، والطفلة مصابة بتهشم بالجمجمة، وجثة الأم مصابة بآثار خنق وطعنة.
وأمرت، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح ٣ جثث عثر عليهم بمنطقة حدائق الأهرام، وكتابة تقرير واف، فيما انتدبت الأدلة الجنائية لرفع البصمات، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
وكشفت التحقيقات الأولية، عن العثور على جثة الزوجة بداخل الشقة، فيما عثر على جثة الطفلة والأب بالمنور الخاص بالعقار
وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على 3 جثث داخل شقة بحدائق الأهرام، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثث لـ3 أشخاص من أسرة واحدة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.