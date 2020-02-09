مصر | مذبحة الهرم.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل أسرة كاملة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة الهرم.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل أسرة كاملة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيق، التحقيق في واقعة مقتل ٣ أشخاص من أسرة واحدة، بمنطقة حدائق الأهرام، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وتبين من مناظرة النيابة للجثامين أن الأب والأم في عقدهما الثالث من العمر، والطفلة رضيعة تبلغ من العمر ٧ أشهر، وأن الأب مصاب بكسور مختلفة بجسده، بالإضافة إلى نزيف داخلي، والطفلة مصابة بتهشم بالجمجمة، وجثة الأم مصابة بآثار خنق وطعنة.

وأمرت، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح ٣ جثث عثر عليهم بمنطقة حدائق الأهرام، وكتابة تقرير واف، فيما انتدبت الأدلة الجنائية لرفع البصمات، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.