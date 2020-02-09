مصر | عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الطفل الناجي من مذبحة حدائق الأهرام، "أدهم"، البالغ من العمر 9 سنوات، خلال التحقيقات معه: "كنت نايم.. وصحيت لقيت ماما مقتولة".
وأوضح المصدر أن شاهد عيان على الحادث، قال إنه لدى نزوله من شقته بالعقار محل الجريمة، في طريقه إلى محل عمله، فوجئ بطفل يخبره بقتل والدته داخل الشقة، وبالدخول صحبته عثر على جثة والدته، ما دفعه إلى الاستنجاد بالأهالي وإبلاغ الشرطة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على 3 جثث داخل أحد العقارات بمنطقة حدائق الاهرام، نطاق القسم.
وكشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، عن مفاجآت جديدة حول واقعة مذبحة حدائق الأهرام، إذ تبين أن الطفل الناجي من الجريمة، والطفلة المعثور على جثتها، أشقاء من الأم، والزوج المعثور على جثته والدها.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الزوجة داخل الشقة، والزوج وطفلة رضيعة عمرها 7 شهور ملقاة بالمنور.
وأوضح المصدر أن شاهد عيان على الحادث، قال إنه لدى نزوله من شقته بالعقار محل الجريمة، في طريقه إلى محل عمله، فوجئ بطفل يخبره بقتل والدته داخل الشقة، وبالدخول صحبته عثر على جثة والدته، ما دفعه إلى الاستنجاد بالأهالي وإبلاغ الشرطة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على 3 جثث داخل أحد العقارات بمنطقة حدائق الاهرام، نطاق القسم.