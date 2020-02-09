مصر | عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الطفل الناجي من مذبحة حدائق الأهرام، "أدهم"، البالغ من العمر 9 سنوات، خلال التحقيقات معه: "كنت نايم.. وصحيت لقيت ماما مقتولة".

وكشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، عن مفاجآت جديدة حول واقعة مذبحة حدائق الأهرام، إذ تبين أن الطفل الناجي من الجريمة، والطفلة المعثور على جثتها، أشقاء من الأم، والزوج المعثور على جثته والدها.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الزوجة داخل الشقة، والزوج وطفلة رضيعة عمرها 7 شهور ملقاة بالمنور.