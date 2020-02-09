مصر | مذبحة الهرم.. تشريح 3 جثث لكشف غموض مقتل أسرة كاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة الهرم.. تشريح 3 جثث لكشف غموض مقتل أسرة كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح ٣ جثث عثر عليهم مقتولين، بمنطقة حدائق الأهرام، وكتابة تقرير واف، فيما انتدبت الأدلة الجنائية لرفع البصمات، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت التحقيقات الأولية كشف أنه تم العثور على جثة الزوجة بداخل الشقة، فيما عثر على جثة الطفلة والأب بالمنور الخاص بالعقار.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على 3 جثث داخل شقة بحدائق الأهرام، فانتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثث لـ3 أشخاص من أسرة واحدة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.