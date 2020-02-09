مصر | مذبحة الهرم.. مفاجأة حول الطفل الناجي من مقتل أسرة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة الهرم.. مفاجأة حول الطفل الناجي من مقتل أسرة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد المصدر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الزوجة داخل الشقة، والزوج وطفلة رضيعة عمرها 7 شهور ملقاة بالمنور.
وأوضح المصدر، أن شاهد عيان على الحادث، قال إنه لدى نزوله من شقته بالعقار محل الجريمة، في طريقه إلى عمله، فوجئ بطفل يخبره بقتل والدته داخل الشقة، وبالدخول صحبته عثر على جثة والدته، ما دفعه إلى الاستنجاد بالأهالي وإبلاغ الشرطة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على 3 جثث داخل أحد العقارات بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق القسم.
على الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمكان الجريمة، وسرعة القبض على مرتكبيها.