مصر | مذبحة الهرم.. مفاجأة حول الطفل الناجي من مقتل أسرة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة الهرم.. مفاجأة حول الطفل الناجي من مقتل أسرة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، عن مفاجآت جديدة حول واقعة مذبحة حدائق الأهرام، إذ تبين أن الطفل الناجي من الجريمة، والطفلة المعثور على جثتها، أشقاء من الأم، والزوج المقتول هو والدها.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الزوجة داخل الشقة، والزوج وطفلة رضيعة عمرها 7 شهور ملقاة بالمنور.

وأوضح المصدر، أن شاهد عيان على الحادث، قال إنه لدى نزوله من شقته بالعقار محل الجريمة، في طريقه إلى عمله، فوجئ بطفل يخبره بقتل والدته داخل الشقة، وبالدخول صحبته عثر على جثة والدته، ما دفعه إلى الاستنجاد بالأهالي وإبلاغ الشرطة.