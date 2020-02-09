مصر | مذبحة الهرم.. النيابة تعاين موقع مقتل أسرة وإلقاء جثتين بـ"المنور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة الهرم.. النيابة تعاين موقع مقتل أسرة وإلقاء جثتين بـ"المنور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة الهرم، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل ٣ أشخاص من أسرة واحد، بمنطقة حدائق الأهرام، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

فيما انتقل فريق من النيابة العامة، لمكان البلاغ، للفحص والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه تم العثور على جثة الزوجة بداخل الشقة، فيما عثر على جثة الطفلة والأب بالمنور الخاص بالعقار.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على 3 جثث داخل شقة بحدائق الأهرام، فانتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثث لـ3 أشخاص من أسرة واحدة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.