مصر | 22 مارس .. الحكم في طعن ريهام سعيد على منع ظهورها بالفضائيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 22 مارس .. الحكم في طعن ريهام سعيد على منع ظهورها بالفضائيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الإعلامية ريهام سعيد، التي تطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنعها من الظهور في كافة الوسائل الإعلامية لمدة عام، للحكم بجلسة 22 مارس المقبل.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد أصدر قرارا في أغسطس الماضي، بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس، التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضدها.

وكانت لجنة الشكاوى قد استعرضت نتائج التحقيقات التي أجرتها في الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد المذيعة المذكورة في برنامج "صبايا" على قناة الحياة، وناقشت اللجنة الأقوال التي أدلى بها الممثل القانوني للقناة، وأقوال المذيعة المشكو في حقها، كما تابعت أراء الجمهور على مواقع التواصل وتعليقات المنظمات النسائية وكتاب الرأي.