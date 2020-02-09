مصر | مذبحة الهرم| مقتل 3 من أسرة واحدة.. ومصدر يكشف تفاصيل الجريمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة الهرم| مقتل 3 من أسرة واحدة.. ومصدر يكشف تفاصيل الجريمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف المصدر ذاته بأن شاهد عيان على الحادث، قال إنه لدى نزوله من شقته بالعقار محل الجريمة، في طريقه إلى محل عمله، فوجئ بطفل يخبره بقتل والدته داخل الشقة، وبالدخول صحبته عثر على جثة والدته، ما دفعه إلى الاستنجاد بالأهالي وإبلاغ الشرطة.

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام، إذ تبين أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الزوجة داخل الشقة، والزوج وطفلة رضيعة عمرها 7 شهور ملقاة بالمنور.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمكان الجريمة، وسرعة القبض على مرتكبيها.

