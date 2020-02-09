أخبار مصر | اليوم.. "دفاع البرلمان" تناقش مشرع قانون معاشات القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "دفاع البرلمان" تناقش مشرع قانون معاشات القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برئاسة اللواء كمال عامر،

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،اجتماعين اليوم الأحد، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

كما ناقشت مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013، بشأن إنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، جاء ذلك في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.

