أخبار مصر | شكاوى 'الأعلى للإعلام' تحقق في مخالفات تغطية 'كورونا'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكاوى 'الأعلى للإعلام' تحقق في مخالفات تغطية 'كورونا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد اليوم لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا لها اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الرصد بشأن مخالفة قرارات المجلس بنشر أخبار كاذبة عن حدوث إصابات في مصر بفيرس كورونا.

وقال جمال شوقي رئيس اللجنة، إن التقرير يتضمن 19 مخالفة ما بين مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلوا خبرًا مغلوطًا من موقع البوابة نيوز بشأن حدوث إصابة لمواطن في طنطا، مما يُعد مخالفة لمعايير المجلس التي تحظر نقل أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها، فضلًا عن عدم نشر أي خبر قبل التأكد من مصادر.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستستكمل التحقيق في شكوى الهيئة الوطنية للإعلام ضد برنامج حقائق وأسرار، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على فضائية صدى البلد، بسبب ما أثير في البرنامج بشأن تطوير الفضائية المصرية، حيث استمعت اللجنة لأطراف الشكوى ومن المقرر أن يناقش الاجتماع إصدار توصية بشأنها.

وكان المجلس قد أصدر بيانًا قبل أيام، أكد فيه ضرورة التزام جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة عند نشر أو بث أي مواد تتعلق بحدوث إصابات بفيروس كورونا في مصر.