أخبار مصر | برلمانى يطالب بتأمين المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانى يطالب بتأمين المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ضعف تأمين المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية، حيث يسهل إختراقها وعدم فعالية تطويره والإستثمار فيها.



ولفت النائب إلى أن عدم الإهتمام بالنهضة الإلكترونية التي تعيشها مصر، من ثم إنشاء العديد من المواقع الإلكترونية لمختلف المؤسسات والجهات والوزارات الحكومية للتواصل مع الجمهور، يعرضها للإختراق مثلما حدث مؤخرًا في وزارة الصحة، الأمر الذي يؤكد ضعف التأمين، ليس في الصحة بمفردها ولكن بمختلف المواقع الإلكترونية الحكومية، وأوجب ضرورة وجود رؤية لتطويرها من ناحية تكون سهلة للتعامل مع الجمهور، ومن ناحية أخرى تكون مصدرا من مصادر دخل المؤسسة الحكومية.



وأكد أن تطوير المواقع الحكومية يحقق مصدر دخل للمؤسسات الحكومية نظير تفاعل الجمهور، مثلما يحدث في المواقع الإخبارية والتي تحصل على مقابل، من شركات البحث الكبرى مثل شركة جوجل.

