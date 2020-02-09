أخبار مصر | السيسي يترأس الجلسة المغلقة بالقمة الأفريقية في إثيوبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يترأس الجلسة المغلقة بالقمة الأفريقية في إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ومن المقرر أن يسلم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، إلى دولة جنوب أفريقيا.

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات، ضمن فعاليات القمة الأفريقية الثالثة والثلاثين، التي تُعقد تحت عنوان "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا"، لمدة يومين في أديس أبابا.

ويلقي السيسي خلال هذه القمة، الكلمة الافتتاحية بصفته الرئيس المنتهية ولايته للاتحاد الأفريقي لعام 2019، يستعرض من خلالها الإنجازات التي حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد.

كما يتحدث الرئيس عما تم من اجتماعات أفريقية في مصر وفي دول القارة ورؤية مصر بشأن خريطة الطريق الأفريقية التي تم وضعها خلال ولايتها للاتحاد وإعلان تشكيلة هيئة مكتب مؤتمر الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٢٠، وإعلان رئيس الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٢١.



وقالت السفيرة نميرة نجم، المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي: إن مراسم افتتاح القمة الأفريقية تضم فعاليات عديدة منها إلقاء كلمة لكل من: موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وأنطونيو مانويل دي أوليفيرا جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وتابعت أن محمد أشتييه، رئيس وزراء فلسطين، من المقرر أن يلقي بيانا نيابة عن محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وأخيرا تسليم الرئيس عبد الفتاح السيسي سيريل رامافوسا، رئيس جنوب أفريقيا، رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٢٠.