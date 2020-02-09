أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المعهد القومي للأورام، برفقة عدد من المسئولين؛ لمتابعة تطورات إعادة تأهيل المعهد.

كما تفقد مدبولي، أقسام المعهد الذي يعد أحد الصروح الطبية في استقبال جميع الحالات المرضية من المحافظات كافة.

ووقع حادث مأساوي، خلال شهر أغسطس، من العام الماضي، بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، نتيجة اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل بـ3 سيارات تسبب في حالة من الهلع والخوف بالمنطقة المحيطة بالمعهد، نتيجة الصوت والأثر اللذين تسبب فيهما الحادث، حيث أسفر الحادث عن وفاة 19 مواطنا وإصابة 32 آخرين.