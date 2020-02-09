أخبار مصر | ضعف ذاكرة وإرهاق.. أعراض مرض "لمسة الفراشة" الذي يصيب السيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضعف ذاكرة وإرهاق.. أعراض مرض "لمسة الفراشة" الذي يصيب السيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعد "لمسة الفراشة" من الأمراض الغامضة حيث يصعب اكتشفها بسهولة، وعادة ما يتم تشخصيه على أنه خمول في الغدة الدرقية، وهو من الأمراض العلمية المكتشفة حديثًا، خاصة وأنه لم يمر أكثر من قرابة 10 أعوام على أول حديث علمي عنه، كما أن تشخيصه ما يزال مسألة غائبة عن بعض الأطباء.
ويصيب "مرض لمسة فراشة" السيدات أكثر من الرجال، حيث يجعلهن يشعرن بالإرهاق الدائم، والألم والاكتئاب لفترات طويلة قد تصل لشعور من دون وجود أي أسباب عضوية قد تظهر في أثناء إجراء أشعة أو تحاليل.
ومن أسباب الإصابة بمرض "لمسة الفراشة" الأمراض الروماتيزمية، والتعرض لضغط نفسي وصدمات عصبية، الالتهاب في أعضاء الجسم والخضوع للعملية الجراحية.
وتتمثل أعراض "مرض لمسة الفراشة" في الشعور بإرهاق والقلق، اضطراب في النوم وضعف الذاكرة، والشعور بألم عضلي وصداع شديد، ومتلازمة القولون العصبي.
أما عن طرق العلاج والوقاية، فهي بتناول أدوية وعلاجات تعمل على التحكم بالمرض، القيام ببعض التمارين الرياضية لتجنب الألم، تأهيل المريض نفسيا، ومحاولة خروجه من الصدمة المسببة للمرض.
يذكر أن الحملة القومية عقدت مؤتمرها الطبي الثاني للتوعية بمرض "لمسة الفراشة" في إحدى الفنادق بالقاهرة يوم الخميس الماضي، حيث حققت حملت التوعية نجاحا كبيرا، كما شارك به عدد كبير من الأطباء المتخصصين.