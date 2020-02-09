أخبار مصر | ضعف ذاكرة وإرهاق.. أعراض مرض "لمسة الفراشة" الذي يصيب السيدات

ويعد "لمسة الفراشة" من الأمراض الغامضة حيث يصعب اكتشفها بسهولة، وعادة ما يتم تشخصيه على أنه خمول في الغدة الدرقية، وهو من الأمراض العلمية المكتشفة حديثًا، خاصة وأنه لم يمر أكثر من قرابة 10 أعوام على أول حديث علمي عنه، كما أن تشخيصه ما يزال مسألة غائبة عن بعض الأطباء.

ويصيب "مرض لمسة فراشة" السيدات أكثر من الرجال، حيث يجعلهن يشعرن بالإرهاق الدائم، والألم والاكتئاب لفترات طويلة قد تصل لشعور من دون وجود أي أسباب عضوية قد تظهر في أثناء إجراء أشعة أو تحاليل.