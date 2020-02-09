أخبار مصر | وزيرة التضامن: قانون الجمعيات الأهلية يحمل الكثير من التسهيلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: قانون الجمعيات الأهلية يحمل الكثير من التسهيلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، حفل المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأحد فنادق القاهرة مساء أمس السبت.

وأعربت القباج عن سعادتها بما حققته مؤسسة النداء خاصة في الصعيد، مضيفة أن التنمية تجمع الجميع كوطن ودين، وأن التنمية المتكاملة والمستدامة طريقها صعب لكنه ممتع وعائده ثري ويعطينا أكثر مما نعطيه، وكم من السعادة والتحقُق عندما نعمل ونجد ثمار ما نعمل.

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وأضافت القباج أن المهام التي نعمل بها سواء مجتمع مدني أو حكومة هي مشتركة، مشيرة إلى أنها تحلم أن تكون وزارة التضامن الاجتماعي وزارة تنمية اجتماعية واقتصادية وأن تتحول من وزارة الغلابة إلى وزارة تمكين الغلابة وأن تنتقل من الدعم إلى التمكين بتمكين ذوي الإعاقة والسيدات.

وأعلنت وزيرة التضامن أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية على وشك الإصدار ويحمل الكثير من التسهيلات، مضيفة أن الوزارة ستكون خير داعم للمجتمع المدني ولكنها أيضا تنتظر دعمه من خلال العمل المشترك.

وشهد الحفل حضور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعلي مصيلحي وزير التموين، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ومسئولين بالأمم المتحدة وعدد من رجال الأعمال وقادة المجتمع المدني والفنانين.