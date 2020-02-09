أخبار مصر | وزيرة الصحة تشيد بأعمال تطوير وحدتي الشيخ موسى والحبيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تشيد بأعمال تطوير وحدتي الشيخ موسى والحبيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدتي طب أسرة الشيخ موسى، والحبيل، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم: إن الوزيرة أشادت بمعدلات التنفيذ بالوحداتين، مؤكدة على ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضافت أن الوزيرة تفقدت وحدة صحة الشيخ موسى، والتي تخدم نحو 24 ألف مواطن، ووجهت باختبار أنظمة الإلكتروميكانيك بالوحدة من أنظمة إنذار وإطفاء واستدعاء وغيرها، ووجهت بسرعة الانتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة، مشيدة بمعدلات الزمنية للتنفيذ، والتي تخطت 80%.