أخبار مصر | وزيرة الصحة تشيد بأعمال تطوير وحدتي الشيخ موسى والحبيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تشيد بأعمال تطوير وحدتي الشيخ موسى والحبيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت الوزارة، في بيان اليوم: إن الوزيرة أشادت بمعدلات التنفيذ بالوحداتين، مؤكدة على ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.
وأضافت أن الوزيرة تفقدت وحدة صحة الشيخ موسى، والتي تخدم نحو 24 ألف مواطن، ووجهت باختبار أنظمة الإلكتروميكانيك بالوحدة من أنظمة إنذار وإطفاء واستدعاء وغيرها، ووجهت بسرعة الانتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة، مشيدة بمعدلات الزمنية للتنفيذ، والتي تخطت 80%.
كما تفقدت الوزيرة، أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة الحبيل، والتي تخدم نحو 23 ألف مواطن، مشيدة بمعدل التنفيذ، موضحة أنه جار توريد كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.
يذكر أن محافظة الأقصر، ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.