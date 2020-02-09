أخبار مصر | بالتأمين والصيانة.. جامعة عين شمس تستقبل طلابها في الترم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتأمين والصيانة.. جامعة عين شمس تستقبل طلابها في الترم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت الدراسة بجامعة عين شمس، صباح اليوم الأحد، في أول أيام الترم الثاني للعام 2020-2019 بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي.

ورصدت عدسة الخليج 365، استقبال الجامعة للطلاب، بأول يوم دراسي، من خلال تأمين البوابات الرئيسية والمداخل والمخارج والتكثيف الأمني داخل الحرم الجامعي.

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وأجرت الجامعة تجارب إخلاء وصيانة للأسانسيرات للتأكد من السلامة والصحة المهنية، وتجارب إخلاء بكلية الطب والمدينة الجامعية، فضلا عن إجراء أعمال الصيانة بكافة الأسانسيرات بالكليات، ومراجعة طفايات الحريق وتم التأكيد على مختلف الكليات الانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمدرجات والمعامل.

وفي السياق نفسه، أعلنت جامعة عين شمس، استعدادها للطوارئ من خلال اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للجامعات، ونشرت عددا من التوصـيات من خلال اجتماع لكل من الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وعقدت اجتماعا تنسيقا بين الدكتور أيمن صالح، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتورة سامية عبده، نائبة مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيسة وحدة مكافحة العدوى، والدكتور أحمد الهنداوي، القائم بعمل مدير الإدارة العامة للشئون الطبية، لبحث فحوى التوصـيات والعمل على توفــير الاشتراطات والمستلزمات الطبية الواجب توافـرها.