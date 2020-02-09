أخبار مصر | سكرتير عام الأمم المتحدة: نحرص على تعزيز التعاون مع مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكرتير عام الأمم المتحدة: نحرص على تعزيز التعاون مع مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، إعجابه بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي، معربًا عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، والمشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة.

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جاء ذلك حلال لقاء الرئيس السيسي، بأنطونيو جوتيريش، صباح اليوم الأحد، في أديس أبابا، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، التي تستضيفها إثيوبيا.

وهنأ "جوتيريش" الرئيس على الجهود المكثفة، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مشيدًا بما شهدته من نقلة نوعية في اتجاه تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة.

وأوضح أن الأمم المتحدة تحرص على تعزيز ودعم التعاون مع مصر لإرساء أسس السلام والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي، ضمن الدور المحوري لمصر في أفريقيا والشرق الأوسط، ودعمها المستمر لمبادرات إصلاح الأمم المتحدة في مختلف المسارات، إلى جانب المساهمة المصرية الكبيرة في عمليات حفظ السلام الأممية.