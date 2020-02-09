أخبار مصر | "الصحة": المنظومة الجديدة ستعمل وفقا لأعلى كفاءة طبية لخدمة المرضى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": المنظومة الجديدة ستعمل وفقا لأعلى كفاءة طبية لخدمة المرضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزيرة الصحة والسكان، للفريق الطبي بمستشفي الأقصر العام: "أنتم أبطال المنظومة الصحية"، مشددة على أن المنظومة الجديدة ستعمل وفقا لأعلى كفاءة طبية، لخدمة المريض.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى الأقصر العام، ضمن استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة، ووجهت بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال التطوير وفقا للجدول الزمني المحدد، وبأعلى معايير الجودة الإنشائية.

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كما حرصت وزيرة الصحة خلال تفقدها المستشفى على التحدث والاستماع لآراء الفريق الطبي، إذ أكدت عليهم ضرورة الإستمرار بالتعليم والتدريب المهني المستمر، موضحة لهم أن المنشآت الطبية التي يتم إنشائها حاليا لابد لها من وجود كفاءات بشرية قادرة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأشار إلى أن المستشفى يقدم الخدمة الطبية من المستوى الثالث ويضم أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة "عامة، وعظام، وجراحة الفم والأسنان"، ونساء وتوليد، وأمراض جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، ومبتسرين، وأمراض ذكورة، وروماتيزم وتأهيل، وحروق، وأمراض قلب وصدر، ونفسية وعصبية، وجلدية، ومسالك بولية، ورمد وعيون، ورعاية مركزة "عناية قلب CCU & عناية عامة ICU"، وطوارئ، وعلاج طبيعي، وتنظيم الأسرة، وغسيل كلوي.

ولفت إلى أنه طبقًا لخطة التطوير المقترحة للمستشفى فسيتم زيادة عدد الأسرة لتصبح 201 سرير بدلا من 154 سريرًا، مضيفًا أنه ستتم زيادة العيادات الخارجية لتصل لـ22 عيادة، و6 غرف عمليات إضافةً إلى غرفة للعمليات الصغرى، و57 سرير عناية مركزة، و30 حضانة، و60 ماكينة غسيل كلوي، وبنك دم تجميعي وصيدلية مركزية، وأشعة "سينية، مقطعية، متنقلة، إيكو، رنين مغناطيسي، سونار"، ووحدة مناظير.