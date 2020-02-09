أخبار مصر | بعد انتشار كورونا.. سؤال برلماني عن كفاية المخزون الاستراتيجي للكمامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتشار كورونا.. سؤال برلماني عن كفاية المخزون الاستراتيجي للكمامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والصناعة، بشأن مدى كفاية المخزون الاستراتيجي من الكمامات حال تفاقم تبعات فيروس كورونا.

وأشارت يوسف في بيان لها إلى أنه مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين ووصوله إلى العديد من الدول يزداد التركيز على الوقاية من العدوى به، وبالطبع يأتي استخدام الكمامة بشكل دوري كأحد أهم آليات الوقاية منه.

Advertisements

وأكدت على أن الأمر لم يعد مقتصرا فقط على الصين بل انتقل إلى دول أخرى، حيث جرى الإبلاغ عن 171 إصابة أخرى على الأقل في أكثر من عشرين دولة ومنطقة أخرى، بينها: "الولايات المتحدة، واليابان، وتايلند، وهونغ كونغ، وبريطانيا"، وغيرهم.

وأضافت النائبة أن الإقبال على شراء الكمامات، سبب نفاذها في الصيدليات في المدن التي انتشر فيها فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تسارع فيه الدول لزيادة انتاجها من الكمامات وتوفير مخزون استراتيجي حال التفاقم نجد أن الجهات المعنية لا تقوم بدورها في هذا الأمر، بل تم رصد عمليات لتصدير الكمامات من مصر.

واستدلت بأن المركز المصري للحق في الدواء، رصد عمليات، تقوم بها جماعات غير معروفة، تجمع الكمامات الخاصة بالوقاية من السوق، ويتم ببيعها وتصديرها للصين، متسائلة عن مدى كفاية المخزون الاستراتيجي من الكمامات حال تفاقم تبعات فيروس كورونا.