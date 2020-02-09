أخبار مصر | جامعة عين شمس تفحص طلابها تحسبا لكورونا ببداية الترم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة عين شمس تفحص طلابها تحسبا لكورونا ببداية الترم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت عدسة بوابة "الخليج 365" استقبال الجامعة للطلاب بأول يوم دراسي بعد انقضاء إجازة منتصف العام، بإجراء الفحوصات عليهم قبل دخولهم عبر البوابات الرئيسية.

ويوزع عدد من المسئولين لافتات إرشادية عن فيروس كورونا وكيفية السلامة الصحية.

وأعلنت الجامعة قيامها ببعض التوصـيات والعمل على توفــير الاشتراطات والمستلزمات الطبية كافة، الواجب توافــرها وأوجه التعاون المثلى بين قطاع شئون التعليم والطلاب، ومستشفيات جامعة عين شمس؛ لتحقيق أكبر قدر من الوقاية لمجابهة الظروف الصحية المستجدة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

ونوهت بالتنسيق مع شركة مختصة بتنفيذ أعمال النظافة بالمدن الجامعية؛ لزيادة ومضاعفة وسائل التطهير والتعقيم المستخدمة في أعمـال النظافة ووضع خطة عمل طارئة تتناسب مع حالة الطوارئ الصحية المتواجدة مع تعهد الجامعة بتحمل كافة نفقات خطة العمل الجديدة.

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وقررت الجامعة، زيادة عدد النوبتجيات بين "الأطباء العاملين بالإدارة العامة للشئون الطبية والمدن الجامعـية، والعاملين بهيئة الإسعاف التابعة للإدارة العامة لشئون الطبية بالجامعة"، لتوفيـر متابعة صحية تناسب مع حالة الطوارئ الصحية المتواجدة، وتدشين حملة وقائية تثقيفية لجميع الطلاب المتواجدين بالقطاع الجامعي عن سبل الوقاية من فيروس كورونا وتتضمن الأتي:

1. تنظيم محاضـرات وقائية لجميع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعة طلبة وطالبات بواقع محاضرة بالمدينة طالبات يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر فبراير 2020 في تمام الساعة الثامنة مسـاءاً و محاضرة بالمدينة طلبه يوم الأربعاء الموافق الثاني عشـر من فبراير 2020 في تمام الساعة الثامنة مسـاءاً.

2. تنظيم سلسلة محاضــرات وفائية لجميع الطلاب بالكليات المختلفة عن طرق سيل الوقاية من فيروس كورونا تحت إشراف أ.د. سامية عبدة نائبة مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيسة وحدة مكافحة العدوى.

ومن المقرر أن تعقد أولى تلك المحاضرات يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشـر من فبراير، بحرم كلية الألسن في تمام العاشرة صباحًا.