أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد المعرض المصري بالمؤتمر الحضري العالمي

ويشارك في المؤتمر، عدد كبير من دول العالم، بالإضافة إلى 4 محافظات مصرية هي القاهرة والجيزة وجنوب سيناء وقنا.

وتفقد المحافظ، المعرض المصري المقام ضمن فعاليات المنتدى.

ويعتبر "المنتدى الحضري العالمي" فرصة فريدة للنقاش حول التنمية الحضرية المستدامة، وتحديد أولويات العمل، والالتزام بتنفيذ جداول أعمال التنمية العالمية، حيث سيعقد 16 اجتماع طاولة مستديرة و10 ورش عمل لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة.

كما سيتم مناقشة موضوعات تتعلق بالتقنيات الحدودية والمدن المستدامة والتخطيط الحضري والحفاظ على التراث.

وسيقام على هامش المنتدى، معرض إكسبو الحضري والذي سيقدم حلولاً مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه المدن والمجتمعات والتي تضم أكثر من 180 شركة عارضة ونحو 70 دولة.