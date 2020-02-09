شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الدقهلية تنشئ «جيم» بالديوان العام لرفع الروح المعنوية للموظفين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الدقهلية في إنشاء صالة «جيمانيزيوم» داخل مبنى الديوان العام، واختار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مكان الجيم أسفل مكتبه مباشرة وبجوار البوابة الرئيسية، وتم تسليم الموقع لأحد المقاولين لإنشاء الجيم بتمويل من أحد رجال الأعمال.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، الأحد، أنه قرر إنشاء صالة الجيم على أحدث طراز، لرفع الروح المعنوية للموظفين، على أن يكون الاشتراك مناسبا لكل الموظفين كما أنه سيخصص يومًا للموظفين ويومًا للموظفات.

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محافظة الدقهلية تنشئ جيم داخل الديوان العام

وكشف المحافظ أن صالة الجيم سيتم إنشاؤها بتبرع من أحد رجال الأعمال لتقديم خدمة مميزة لموظفي المحافظة، في إطار العمل على رفع رضاء الموظفين تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شدد خلال لقائه بالمحافظين الجدد أثناء حلف اليمين على ملفين هما رضاء الموظف ورضاء المواطن.

وتشهد محافظة الدقهلية تجديدات بمبنى الديوان العام والقاعة الكبرى وجميع المكاتب وغرفة الأزمات والعمليات بالمحافظة، كما يجرى دهان بمنى الديوان العام باللون الأبيض الثلجي «ليشبه البيت الأبيض بأمريكا»، حسب وصف المحافظ.

محافظة الدقهلية تنشئ جيم داخل الديوان العام

على الصعيد نفسه، رفض مجلس الوزراء إنشاء سينما داخل القاعة الكبرى بالمحافظة لعدم ملاءمة المكان لمثل هذا النشاط، وهو ما سبق وأعلن عن تنفيذه المحافظ في آخر لقاء بالصحفيين منذ أسبوعين.

وسادت حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فور إعلان المحافظ عن إنشاء «الجيم» داخل مبنى المحافظة.