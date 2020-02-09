شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة أخميم لمدة 12 ساعة (تعرف على الموعد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مدينة أخميم بداية من ميدان الصينية بطريق سوهاج- أخميم وحتى الخلوة، من الساعة الثامنة من مساء غد الاثنين 10 فبراير، وحتى الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020 ولمدة 12 ساعة، لإجراء أعمال الصيانة لخط مياه قطر 14 بوصة بجوار بنك مصر القديم. وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

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