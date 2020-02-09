شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث تأهيل الترع الصغيرة وتكاليف نقل المخلفات داخل الكتل السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير المواد المائية والرى، مع المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، لبحث الأعمال التى يتم تنفيذها لتأهيل الترع الصغيرة عرض القاع 6 أمتار فأقل وخطة الوزارة بشأنها وتكاليف نقل كميات المخلفات داخل الكتل السكنية وطبانات الطرق الأسفلتية.

وقال رئيس قطاع الرى، إن الوزارة تدرس خطة طموحة لتأهيل الترع، وذلك بهدف تدعيم البنية الأساسية للمجارى المائية والحفاظ على المياه المستخدمة في الري كماً ونوعاً، ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75%، بالإضافة إلى عدالة التوزيع في وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة وايضا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياه لكافة المنتفعين .

أضاف خالد أنه تم استثمار السدة الشتوية هذا العام للانتهاء من أعمال متعددة مثل التطهيرات وتسليك التغطيات وإحلال وتجديد أعمال صناعية بجميع أنواعها من أفمام وكباري وبدالات وقناطر حجز وهدارات وأعمال حديدية للبوابات، سواء بالتغيير أو الصيانة وذلك بجميع الإدارات العامة للري حيث بلغت قيمة تلك الاعمال التي تمت في فترة السدة حوالي 36 مليون جنيه.

أشار خالد إلى أنه تم إسناد أعمال تأهيل الترع بهندسة ري ببا إدارة ري بنى سويف بإجمالي أطوال 106 كيلو متر لترع عرض قاع 6 أمتار فأقل بقيمة إجمالية 232 مليون جنيه على عامين متتاليين، وجارى الانتهاء من إسناد 68 كيلو متر أخرى بنفس الهندسة.

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يذكر أنه يتم تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والاخيرة والخاصة بالدراسة الشاملة لمشروع إعادة وتأهيل ورفع كفاءة ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية وفروعهما والمنشآت الهيدروليكية المقامة عليهما والممولة بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 300 ألف دينار كويتي .

وتعدف الدراسة إلى وضع معايير واضحة للتقييم وتحديد للأولويات والجدوى الاقتصادية لأعمال التأهيل المطلوبة وكذا التكاليف التقديرية لهذه الأعمال، من أجل الوصول الى تحسين البنية التحتية لمنظومة المياه في هذا الحبس الهام والذي يبلغ زمام ( 445758 فدان ) على ترعة نجع حمادي الغربية بمحافظتي سوهاج وأسيوط، إضافة إلى زمام ( 122575 فدان) على ترعة نجع حمادي الشرقية بمحافظتي سوهاج وأسيوط، الأمر الذي يسهم في زيادة كفاءة استخدام وحدة المياه واستدامة الاستخدام الأمثل لهذا المورد الحيوي الهام وبالتالي الوصول الى تأثير إيجابي على أعمال توزيع المياه كماً ونوعاً وتوفيرها في الوقت المناسب لاحتياجات المستخدمين في القطاعات المختلفة من زراعة – صناعة – ملاحة.