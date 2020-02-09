شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قمة الاتحاد الإفريقي الـ33 بمشاركة السيسي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في القمة الإفريقية العادية الثالثة والثلاثين التي تعقد اليوم وغدًا، تحت شعار «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا»، بحضور رؤساء 31 دولة، و4 رؤساء حكومات، و7 وزراء خارجية، و3 نواب رؤساء دول إفريقية، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، ورئيسي وزراء كندا والنرويج.

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وسيلقى الرئيس السيسي كلمة في القمة يستعرض فيها الإنجازات التي تحققت بالقارة الإفريقية، خلال رئاسة مصر للاتحاد، والتى بدأت في فبراير العام 2019، ومن بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو الماضى.

ويترأس الرئيس السيسى الجلسة المغلقة التي تعقد، اليوم الأحد، لمناقشة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وسيجري أيضا مباحثات مع عدد من زعماء الدول الإفريقية تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والقضايا الإفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.