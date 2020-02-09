شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «شؤون البيئة» السابق: 11 دولة أفريقية مهددة بتئاكل الشواطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور مجدي علام، الرئيس السابق لجهاز شؤون البيئة، من خطورة التغير المناخي على الدول الأفريقية، وأكد أن 11 دولة في القارة مهددة بتئاكل الشواطئ نتيجة ارتفاع مياه البحر.

وقال علام، خلال جلسة «آثار التغيير المناخي على القارة الأفريقية»، إن نتاقص كميات المياه بات خطرا كبيرا على سكان القارة، لقد تناقصت كميات الأمطار مصطدر مياه الانهار، وكذلك اقامة السدود مما يتسبب في تغيير المسار الطبيعي للانهار.

وقال علام أن ارتفاع درجات الحرارة، يتسبب في خسارة 40% من مياه الأنهار، وطالب بضرورة استخدام الطرق الذكية في الزراعة.