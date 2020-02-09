شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد موقف القاهرة الجديد بالعاصمة.. تمهيدًا لافتتاحه خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المراحل الإنشائية الأخيرة لموقف القاهرة الجديد بشرق مدينة كفر الشيخ، ويضم 40 باكية، تمهيداَ لافتتاحه خلال أيام، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور.

حيث تفقد محافظ كفر الشيخ استكمال جميع المرافق من كهرباء وصرف ومياه للموقف الجديد، مشدداً على سرعة استكمال أعمال وتقسيم الموقف، وذلك لتخفيف الزحام الذي تشهده المدينة، لتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة.

كما تفقد المحافظ عددا من شوارع مدينة كفر الشيخ، لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار، مكلفاً برفع كفاءة الطرق وتسويتها ورفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوي النظافة بشوارع مدينة كفر الشيخ.