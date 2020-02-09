شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يطالب بتحديث مناهج مواد العلوم الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طالب خلف الزناتي، نقيب المعلمين، بضرورة تحديث المناهج التعليمية المتعلقة بمواد العلوم الزراعية، حتى تكون مناسبة للتطورات الحديثة. واضاف الزناتي لـ«المصري اليوم»، على هامش مشاركته في مؤتمر الزراعيين الأفارقة، أن الزراعة واحدة من أهم أضلاع التنمية، ولابد من الاهتمام بها وتطويرها، وتدريس العلوم الزراعية يجب أن يتم تعميمه في كل المراحل التعليمية، وأن يصيغ هذه المناهج ويدرسها متخصصون في الزراعة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

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