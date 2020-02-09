شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يبحث مشروعات هيئة السد العالي وتأهيل خزان أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الأحد، اجتماعًا مع المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان، والدكتور خالد عبدالحي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وبحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والقيادات التنفيذية بالوزارة، لاستعراض أعمال الهيئة والدراسات البحثية التى يقوم بها المركز لصالحها، وذلك فى ضوء جهود الدولة في مجال حماية وتدعيم السد العالي والحفاظ على سلامته وتنفيذ كل أعمال الصيانة اللازمة.

وقال عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم خلال اللقاء بحث تقدم العمل فى عملية تأهيل خزان أسوان ومناقشة موقف البرنامج الزمنى لتنفيذ الأعمال، وكذلك تدبير الاستثمارات المالية اللازمة طبقا للخطة الاستثمارية، بما يرفع من كفاءة المشروعات وفقا لأهداف الدولة المصرية.

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وقال الدكتور خالد عبدالحي، رئيس المركز القومي للبحوث، إن كلا من معهدي الإنشاءات والهيدروليكا التابعين للمركز، بصدد الانتهاء من الدراسات الموكلة لهما بخصوص تأهيل خزان أسوان ليتسنى إسناده ومنها دراسة الحالة الإنشائية وتطوير منظومة الرصد وملحقاتها بالسد العالي.

وقال المهندس حسين جلال إن الإنجازات شملت تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بتكلفة نحو 150 مليون جنيه، وتتضمن إعادة تأهيل خزان أسوان القديم وتنفيذ العديد من الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية في مجال استكمال تدعيم السد العالي وخزان أسوان وأعمال تقليل البخر ببحيرة ناصر والوقاية من تحركات الكثبان الرملية وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي.

وأشار جلال إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية في مجال استكمال تدعيم السد العالي وخزان أسوان ومعالجة الإطماء بالبحيرة وأعمال الوقاية من تحركات الكثبان الرملية وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي.