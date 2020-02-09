شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: نتابع قضية احتجاز مواطن مصرى ونجليه إثر مشادة مع فرد أمن بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الاتصالات لطلب التدخل لمساندة أسرة مصرية مكونة من أب وأم واثنين من الأبناء (شابين)، كانوا يؤدون مناسك العمرة فى المملكة العربية السعودية، وأثناء عودتهم تم التحفظ على الأب والشابين خلال إنهاء إجراءات السفر على إثر مشادة مع فرد أمن.

وذكر بيان للوزارة اليوم الأحد، أن وزيرة الهجرة تواصلت مع السفير أحمد فاروق سفير مصر في المملكة العربية السعودية والقنصل العام هشام فتحى قنصل مصر العام بجدة، حيث أكدت السفارة متابعة الموقف منذ لحظة التحفظ على الأسرة، وأنه تمت إحالة القضية للنيابة وتجرى متابعة سير التحقيقات فى هذا الشأن.

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وأعادت وزيرة الهجرة التأكيد على الثقة والاحترام لعدالة سير التحقيقات السعودية، مثمنة على رعاية المملكة العربية السعودية للجالية المصرية.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، قالت فى تصريحات لها تعليقًا على عودة الصيادين المصريين من اليمن، إن المواطن المصري في الخارج يشعر دائما أن دولته ستقف في ظهره إذا تم الاعتداء عليه في الخارج، والكل يعمل من أجل كرامة المصري في الداخل والخارج، ولم يتوقف الأمر عند حادث، ولكن إذا عدنا إلى الوراء قليلاً، ستجد أن أول ضربة جوية مصرية انطلقت من أجل المصريين كانت ردا على قتل المصريين العاملين في ليبيا على يد الدواعش، مؤكدة أن الدولة تكبدت المشقة من أجل التنسيق مع أكثر من جهة من أجل عودة الصيادين المصريين من اليمن، وأنه كان هناك رسائل طمأنة مستمرة لهم أن الدولة تقف خلفهم وستعيدهم، كما أنه كان من الممكن أن يأخذ هؤلاء الصيادين الرحلة بريا إلى مصر، لكن الأوامر صدرت بإعادتهم على وجه السرعة بطائرة خاصة، والتأكد من عودتهم بسلام إلى منازلهم، وهذا الاهتمام لمسه الجميع، وأن الجميع شاهدهم بعد عودتهم للأراضي المصرية، وأنهم كانوا يشعرون أن دولتهم تحميهم.