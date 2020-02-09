فيديو معلوماتى .. تفاصيل الدراسة والامتحان فى 3 ثانوى العام المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر طلاب الثانى الثانوى دفعة العام الدراسى الجارى، مصيرهم فى الصف الثالث الثانوى العام المقبل 2020،2021، من حيث الدراسة ومنظومة الامتحانات. ”الخليج 365” يقدم فى التقرير التالى تفاصيل الدراسة والامتحانات العام المقبل : ”الخليج 365” يقدم فى التقرير التالى تفاصيل الدراسة والامتحانات العام المقبل ـ يدرس الطلاب منقسمين إلى شعبتين علمى وأدبى فقط. ـ لن يكون هناك تشعب فى الشعبة العلمية إلى علوم ورياضة. ـ الدراسة تعتمد على المحتوى الرقمى على بنك المعرفة وكتاب المدرسة. ـ لن يطبق على الطلاب نظام التراكمية. ـ يؤدى الطلاب امتحاناتهم وفق قانون الثانوية القديم حال عدم تغييره. ـ الامتحان سيكون واحدا فقط فى آخر العام الدراسى. ـ النهاية الكبرى للدرجات كما هى 410 درجات. Advertisements ـ مكتب التنسيق كما هو لن يتغير. ـ الامتحان يعتمد على الأسئلة المتحررة وفق نظام التقييم الجديد. ـ أسلوب الأسئلة يقيس الفهم ومن المنهج وليس بالضرورى من الكتاب. ـ معظم الأسئلة اختيار من متعدد على غرار ما يحدث فى الصفين الأول والثانى. ـ الأسئلة موحدة على مستوى الجمهورية ـ الأسئلة قد تكون مختلفة فى ترتيبها مع الطلاب لكن مضمونها واحد. ـ الامتحان سيعقد إلكترونيا على التابلت. ـ فى حالة انخفاض المجاميع من الطبيعى النزول بدرجات التنسيق. ـ إذا تغير قانون الثانوية العامة تحدث بعض التغييرات فى طريقة الامتحانات

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