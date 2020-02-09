شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طالبة بمدرسة بالقاهرة تقرأ على زملائها طرق الوقاية من الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت المدارس مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى، جزء من مراسم طابور الصباح، للحديث عن طرق الوقاية من الأمراض خصوصا مع انتشار فيروس كورونا عالميا، حيث قرأت إحدى طالبات مدرسة فاطمة عنان بالقاهرة طرق الوقاية من الأمراض على زملائها فى طابور الصباح، قائلة: إن الوقاية خير من العلاح ويجب أن نعمل بهذه المقولة لعدم التعرض للأمراض.

وتابعت الطالبة: أن منظمة الصحة العالمية حددت بعض الإجراءات للوقية من الإنفلونزا منها غسل اليدين بالماء والصابون وعند السعال والعطس يجب استخدام المناديل وتجنب الاتصال المباشر مع أى شخص تظهر عليه أعراض البرد، حيث اختتمت الطالبة كلمتها بالدعاء لمصر بأن يحفظها الله من كل سوء وشر.

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وكان محمود الفولى، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، أكد أن نسبة الحضور بين الطلاب فى أول يوم دراسى وصلت إلى 100%، موضحا أنه زار وحضر طابور الصباح فى 3 مدارس بإدارة العجوزة التعليمية على رأسها مدرسة النصر الابتدائية والعجوزة الاعدادية الثانوية بنات والأورمان الإعدادية الثانوية بنات ونسب الحضور مرتفعة.

وأضاف وكيل المديرية، أنه وجه كلمة للطلاب فى طابور الصباح لطمأنتهم من الأوبئة والأمراض قائلا: مصر خالية من كورونا ولكن الوقاية خير من العلاج محذرا الطلاب من تناول وجبات من الشارع مع الحفاظ على النظافة الشخصية واستخدام المناديل والمنظفات بشكل مستمر مع تهوية الفصول والأماكن التى يتجمع فيها الطلاب داخل المدارس.

وأكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسى، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

وطالب نائب الوزير بعدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل الميعاد المحدد من 1/6 إلى 30/6، ومن يخالف تلك التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية، كما وجه بعدم السماح بالتدريب إلا بموافقة اللجنة العليا، ويتم التعامل مباشرة من إدارة التدريب بالتعاون مع منسقى النظام الجديد للتعليم مع مديرى التدريب.