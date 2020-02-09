شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات جامعة حلوان ترفع حالة الاستعداد للوقاية من فيروس كورونا ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت مستشفيات الجامعة مجموعة من الإجراءات التنفيذية اللازمة التى تستهدف توعية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ضد فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه، حيث أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن هناك جهوداً حثيثة من خلال مستشفيات الجامعة وكليات القطاع الصحى لتثقيف وتوعية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بكيفية المواجهة وطرق الوقاية من هذا الفيروس، مؤكداً على أهمية إتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من كافة الأمراض.

وأشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة بحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، اليوم الأحد، إلى استعدادات جامعة حلوان لمواجهة فيروس كورونا مؤكداً على إتخاذ الجامعة إجراءات سريعة من خلال تشكيل لجنة لمتابعة الحالة الصحية فى المجتمع الجامعي بالتنسيق مع وزارة الصحة وتم رفع حالة الإستعداد بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية وتم وضع خطة متكاملة لمواجهة الفيروس، من خلال تنظيم ندوات توعية لطلاب الجامعة، وتوزيع الملصقات والنشرات التي تقدم تعريف بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وعقد الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية اجتماعًا موسعا ضم كل من الدكتورة إيمان حجاج عميد كلية الصيدلة والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض والدكتور شريف رسلان المدير التنفيذي للمستشفيات لبحث ومتابعة كافة الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها كافة الجهات ومستشفيات الجامعة فىمستشفى بدر الجامعي ومستشفي 15مايو ومستشفي الطلبة وعيادات الجامعة، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني واستقبال الطلاب العائدون لاستئناف دراستهم بعد إجازة منتصف العام، في ظل الظروف الصحية المحيطة و بحث الإجراءات الاحترازية الطبية التي تم اتخاذها بالقطاع الصحي ومستشفيات الجامعة للوقاية من فيروس كورونا وآليات تطبيقها و الأساليب الصحيحة الواجبة الإتباع للتعامل مع أية حالات يشتبه في إصابتها، مؤكداً علي أن الجامعة سوف تسخر كافة إمكانياتها المادية و طاقتها البشــرية لتجاوز تلك المرحلة بسلام.

هذا وقد نظمت مستشفى بدر الجامعي تحت إشراف الدكتور إيهاب لطفي مدير عام المستشفي والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفي ورئيس وحدة مكافحة العدوي ندوة تثقيفية عن كيفية الوقاية من ڤيروس كورونا المستجد، هذا بالإضافة إلى القيام بتدريب العاملين بالمستشفي علي الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها لمواجهة المرض، كما تم تدريب المرضي المترددين علي العيادات الخارجيه بالمستشفي علي أساليب الوقايه من عدوي فيروس كورونا المستجد، كما قامت المستشفي بتوفير استمارات تقصي العدوي بالرعايات و ذلك بالتنسيق مع الطب الوقائي بوزارة الصحة و في حالة الاشتباه في أي حالة سيتم تحويلها إلى المعامل المركزيه التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفي ومدير وحده مكافحة العدوي أنه لا داعي للخوف بسبب ما يعتقده البعض بأن الأصابه بفيروس الكورونا المستجد يعتبر أمراً خطيراً، مؤكداً أن العدوي بالفيروس المستجد أمر يمكن علاجه، مشيراً إلى عدم وجود حالات للفيروس بمصر حتي الآن.

وأشار الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة إلى استعدادات المستشفى من خلال اتخاذ إجراءات وقائية تتضمن توفير ماسكات طبيه للفريق الطبي و المترددين علي المستشفى، وتوفير مطهرات مثل الاستريليم للفريق الطبي و المرضى، وتوسعه أماكن انتظار المرضي لتقليل الزحام و التكدس عند العيادات، كما يقوم الأطباء بإرشاد و توعيه الطلاب و خاصة أصحاب الامراض المزمنة بطرق الوقايه، ويتم تعليق ملصقات للتوعيه للطلاب حول طرق الوقايه وذلك بمتابعة كل من الدكتور ناصر الحمزاوي و الدكتور محمد شبل نائبا مدير مستشفى الطلبة.

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ونوه الدكتور محمد عمر مدير الإدارة العامة للشئون الطبية الي اهم الإجراءات الوقائية التي تم إتخاذها من خلال توفير مجموعة من المستلزمات الطبية مثل (الماسكات - مطهرات الأيدي - مطهرات الأسطح والارضيات والجونتيات)، بالإضافة إلى توزيع ملصقات توعية للتعريف بالمرض وطرق الوقاية منه خاصة في المدن الجامعية والمطعم المركزي ويجري توزيع الملصقات على كافة الأماكن التي يتردد عليها الطلبة، كما أشار إلى أن الإدارة بصدد تنظيم مجموعة من المحاضرات وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني لشرح الاحتياطات الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية وذلك بالمطعم المركزي والمدن الجامعية (بنين وبنات) حيث يتم عقد محاضرتين في الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني وذلك يوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2020 للعاملين بالمطعم المركزي ويوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2020 لطلبة وطالبات المدن الجامعية لنشر الوعى.