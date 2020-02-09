شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى برج العرب الجامعى لعلاج أورام الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس السبت مستشفى برج العرب الجامعى لعلاج أورام الأطفال التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، وذلك فى إطار متابعته لسير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطوير الأداء بها، وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، والدكتور تامر عبد الله المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالإسكندرية، والدكتور وائل نبيل عميد كلية طب الإسكندرية.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى اليوم الأحد، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى تفقد أقسام المستشفى المختلفة، وتابع حالات المرضى، واطمأن خلال الزيارة على سير العمل بالمستشفى، وانتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

وخلال الجولة التفقدية أكد الدكتور خالد عبد الغفار على الدور الحيوى للمستشفى كأول مركز جامعى حكومى متخصص فى علاج أورام الأطفال، يقوم بتقديم الخدمة الطبية للمرضى من 4 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح).

وأشاد عبد الغفار بما يقدمه أطباء المستشفى وأطقم التمريض من خدمات متميزة من خلال أجهزة متطورة، داعيًا كل المصريين ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم هذا الصرح الطبي المتميز في أداء رسالته البحثية والعلاجية النبيلة، لكي يصبح أحـد أكبر المراكـز العلاجية في علاج أورام الأطفال، وأكثرها تمتعاً بالإمكانات المادية والبشرية والبحثية.

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جدير بالذكر، أن المستشفى بدأ مرحلة التطوير والتشغيل كمركز متخصص ومتميز فى علاج سرطان الأطفال خلال فبراير 2018، ويتكون من أربعة طوابق بطاقة 80 سريرًا، وستة أسرة مُخصصة للعناية المركزة، إضافة إلى خمس غرف للعمليات المتخصصة.

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى شهد أمس السبت الاحتفالية التى أقامتها مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقيات ببرج العرب؛ بمناسبة ختام المدارس الصيفية والشتوية، التى تقام بالمعاهد البحثية والمراكز العلمية والتكنولوجية بالمدينة، لطلاب الكليات العملية بجامعة الإسكندرية، وكذا الاحتفال ببدء العمل بمنطومة المعامل المركزية الجديدة بالمدينة، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، والدكتورة مها الدملاوى مدير المدينة، والدكتورة ولاء شتا نائب مدير المدينة، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من رؤساء الأقسام والباحثين.