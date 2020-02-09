"عمو.. إلحق ماما".. شاهد عيان يروي تفاصيل مقتل زوجين ورضيعتهما بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف شاهد عيان عن تفاصيل جديدة بجريمة مقتل زوجين ورضيعتهما بمنطقة هضبة الأهرام، صباح الأحد.

وقال شهاد عيان- رفض نشر اسمه- إنه لدى نزوله من شقته عبر السلم في طريقه إلى محل عمله، فوجئ بطفل يخبره "عمو.. إلحق ماما".

أضاف شاهد العيان أنهم اصطحب الطفل إلى الداخل، وعُثر على جثة والدته مقتولة تزامنا مع تجمع الجيران للبحث عن الزوج.

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"لقينا جثة الأب ورضيعة عمرها 7 شهور في المنور"، أوضح الشاهد أن الجناة ألقوا الأب ورضيعته في "المنور" بعد قتل الأم بالشقة.

حسب شاهد العيان، استنجد الأهالي بنقطة شرطة حدائق الأهرام، وأسرعوا لتفريغ كاميرات المراقبة التي أظهرت الجناة، وأمكن التعرف عليهم وضبطهم.

قوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، واستمعت لأقوال شهود العيان من الجيران، وتحفظت على كاميرات المراقبة.

فريق من الأدلة الجنائية والنيابة العامة وصل موقع الحادث لمناظرة جثامين الضحايا، في الوقت الذي يعكف فيه ضباط مباحث الهرم على معرفة كواليس الجريمة ودوافعها.