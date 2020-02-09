"الأم مقتولة.. والأب وبنته في المنور".. جريمة أسرية في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
استيقظ أهالي حدائق الأهرام، صباح اليوم الأحد، على جريمة قتل مؤسفة، قُتل فيها زوجان ورضيعتهما في ظروف غامضة.
تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها وزوجها ورضيعتهما بـ"المنور" بالعقار سكنهم في المنطقة (د) بحدائق الأهرام.
انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وفرضت كردونا أمنيا بمحيط الواقعة واستدعت النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة.
مصدر أمني مسؤول بإدارة البحث الجنائي بالجيزة رفض التعليق مكتفيا بالقول "إحنا لسه واصلين هناك.. هنفحص البلاغ".
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