الشرطة النسائية والانتشار السريع يحكمون قبضتهم على "مدارس الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:



عززت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة من تواجدها بمحيط المدارس، منذ الساعات الأولى، لصباح اليوم الأحد؛ تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني.



وانتظمت الخدمات الأمنية بمحيط المدارس؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة؛ لتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية التعليمية وضبط كل ما يخل بالأمن العام.



وتمركزت سيارات الانتشار السريع وعناصر الشرطة النسائية بمحيط مدارس الفتيات؛ لرصد حالات التحرش واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



في السياق نفسه، طبق رجال المرور خطة الانتشار الموضوعة بواسطة اللواء محمود عبد الرازق مساعد المدير للمرور، وشهدت الميادين الرئيسية والطرق المؤدية للمدارس انتشارا مكثفا لرجال المرور مع نشاط ملحوظ لراكبي دراجات التدخل السريع.

مصدر أمني مسؤول أفاد بوجود تنسيق كامل بين عناصر الدوريات الأمنية، ومأموري أقسام الشرطة من جهة والقائمين على العملية التعليمية من أخرى؛ لسرعة التعامل مع أي بلاغ.