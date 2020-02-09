مصرع شخص في حادث سير بالطريق الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي شخص مصرعه، صباح اليوم، الأحد، في حادث سير بالطريق الزراعي.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعينة على الطريق المُشار إليه بوقوع حادث ووجود متوفى قبل نزلة "قلما".
تسبب الحادث في كثافات مرورية في الاتجاه القادم من بنها إلى العاصمة، وانتقل فريق الإغاثة المروري رفقة سيارة إسعاف إلى محل البلاغ.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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