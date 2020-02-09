الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 816 شقة بـ"JANNA" بمدينة العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة (34 عمارة) بمشروع (JANNA)، للإسكان الفاخر بمدينة العبور، موضحًا أنه تم الاستلام الابتدائي لـ30 عمارة بالمشروع، وجارِ استلام 4 عمارات أخرى بالمشروع.
وأضاف الجزار، في بيان، اليوم الأحد، أنه تم وجارِ تسليم عدد من الوحدات للفائزين بها بالمشروع، كاملة التشطيب ومتضمنة تنسيق الموقع العام، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات وبجودة عالية في التنفيذ.
وأوضح وزير الإسكان، أنه جارِ تطوير المحور الغربي لمدينة العبور بطول 9.5 كم بتكلفة تقدر بحوالي 135 مليون جنيه، من مدخل المدينة بطريق (مصر - الإسماعيلية) الصحراوي وحتى طريق بلبيس، بنسبة إنجاز بلغت نحو 40%، لتحقيق السيولة المرورية، وتوفير سبل الراحة لسكان المدينة والمترددين عليها.
من جانبه قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ تنفيذ 126 عمارة "عمارات السلام" لأهالي المناطق غير الآمنة بتكلفة تقدر بحوالى 1.2 مليار جنيه، وبنسبة إنجاز بلغت نحو 60%، كما تم البدء فى تنفيذ أعمال المرافق والطرق للعمارات.
وأضاف عمران، أنه يجري تنفيذ مركز شباب الحي الثالث على مساحة 15 فدانًا، وبنسبة إنجاز بلغت نحو 87%، كما يجري تنفيذ المستشفى العام بمنطقة التبة بين الحيين الثالث والثامن، بتكلفة تقدر بنحو 259 مليون جنيه.
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