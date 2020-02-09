شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تراجع الإجراءات الوقائية بمطار الأقصر لمنع دخول «كورونا» إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى مطار الأقصر الدولي، في إطار جولتها التفقدية، الأحد، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.

وحرصت وزيرة الصحة فور وصولها المطار على تفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية لمنع دخول فيروس «كورونا» المستجد (ncov- 2019) إلى مصر، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.

Advertisements

وراجعت الوزيرة الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مؤكدة ضرورة وضع «ماسكات» لجميع الفريق الطبي، وكل العاملين بالمطار، كإجراء احترازي، ومتابعة كل المسافرين من خلال قياس درجات الحرارة، واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، أن وزيرة الصحة أكدت عدم اكتشاف أي حالات مصابة بفيروس «كورونا» بمصر، مشيدةً بما يقوم به فريق الحجر الصحي بكل الموانئ والمطارات من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية لمنع تسلل الفيروس للبلاد.

وأشار مجاهد إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المستمرة التي تقوم بها وزيرة الصحة والسكان لمتابعة سير العمل ميدانيًا، موضحا أن الوزيرة ستبدأ جولتها اليوم بتفقد ومتابعة التجهيزات الجارية بالمنشات الطبية بالمحافظة (وحدات، ومستشفيات)، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي (الإسماعيلية- السويس- الأقصر- أسوان- جنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ أول أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.